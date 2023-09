Autolenker übersieht Frau auf Gehsteig - 81-Jährige tot

Eine 81-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag in Kennelbach (Bez. Bregenz) von einem rückwärts ausparkenden Auto niedergestoßen worden und Stunden später im Spital verstorben.

Die Seniorin, die einen Rollator als Gehhilfe benützte, war zunächst noch ansprechbar gewesen. Zur Ermittlung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Feldkirch eine Obduktion an, informierte die Polizei. Der 68-jährige Autofahrer dürfte die Frau übersehen haben.

Der 68-Jährige nahm seinen Wagen in seiner Hauseinfahrt gegen 16.20 Uhr in Betrieb und setzte zurück. Dabei erfasste er die 81-Jährige auf dem Gehsteig, die zu Boden stürzte und sich am Kopf verletzte. Einsatzkräfte der Rettung übernahmen die Erstversorgung der Seniorin, die weiter bei Bewusstsein war, und brachten sie anschließend ins LKH Bregenz. Von dort wurde sie zur weiteren Behandlung ins LKH Feldkirch verlegt, wo sie in der Nacht verstarb. Ein mit dem 68-jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ.