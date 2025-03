Bremsen versagten: Auto landet in Bachbett

Wegen Bremsversagens ist am Mittwochnachmittag in Mellau (Bregenzerwald) ein 51-Jähriger mit seinem Wagen beim Einparken rund acht Meter über einen Abhang in ein Bachbett abgestürzt.

Der Lenker erlitt dabei Kopfverletzungen, er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Dornbirn eingeliefert. Das Auto wurde von der Feuerwehr mit einem Kran aus dem Bachbett geborgen, informierte die Polizei. Der 51-Jährige hatte mit seiner Frau und seinen zwei Kindern einen Skitag im Skigebiet Mellau-Damüls verbracht. Um seine Familie direkt bei der Talstation Mellau aufnehmen zu können, holte der Mann den Pkw vom Parkplatz. Beim Einparken bei der Talstation versagten jedoch die Bremsen, woraufhin das Auto über den Abhang rollte und im Bachbett landete.