× Entlaufene Schafe legen Eisenbahnstrecke lahm

Entlaufene Schafe sorgen für eine Totalsperre der Eisenbahnstrecke in Götzis.

Bregenz. Wegen sechs entlaufener Schafe musste am Dienstagvormittag in Götzis (Bez. Feldkirch) der Zugverkehr vorübergehend eingestellt werden. Die Tiere hielten sich im Bereich des örtlichen Bahnhofs auf, sie wurden von Polizisten und einem fachkundigen Helfer eingefangen. Anschließend wurden die Schafe an den zuständigen Schafhirten übergeben.

© LPD Vorarlberg ×

Die Sperre des Zugverkehrs erstreckte sich von etwa 10.25 bis 10.55 Uhr, für eine weitere halbe Stunde war der Betrieb eingeschränkt.