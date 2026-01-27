Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Vorarlberg
Landeskrankenhaus Feldkirch
© APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Tödlicher Unfall

Junger Snowboarder (21) hat Kampf um sein Leben verloren

27.01.26, 18:02
Teilen

Der 21-jährige Snowboarder hatte bei einem Unfall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Heute verstarb er im Krankenhaus.

Vorarlberg. Der schwere Snowboardnfall passierte am 17. Jänner im Skigebiet Damüls im Bereich Oberdamüls/Sunnegg: Ein 21-jähriger deutscher Staatsangehöriger war gemeinsam mit drei Begleitern unterwegs, als er rechts von der markierten Piste abkam und ins freie Gelände geriet. Der Wintersportler fuhr einen Abhang hinunter in Richtung eines darunter verlaufenden, von einer Pistenraupe gewalzten Verbindungswegs.

Beim Übergang blieb sein Snowboard in einer Mulde stecken und brach, wodurch der Mann mit voller Wucht auf Kopf und Gesicht stürzte. Er blieb bewusstlos liegen. Zum Unfallzeitpunkt trug der Snowboarder einen Helm. 

Der 21-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Trotz medizinischer Versorgung erlag er am 27. Jänner 2026, zehn Tage nach dem Unfall, den Folgen eines schweren Schädel-Hirn-Traumas, berichtet die LPD Vorarlberg.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen