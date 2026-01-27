Junger Snowboarder (21) hat Kampf um sein Leben verloren

Der 21-jährige Snowboarder hatte bei einem Unfall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Heute verstarb er im Krankenhaus.

Vorarlberg. Der schwere Snowboardnfall passierte am 17. Jänner im Skigebiet Damüls im Bereich Oberdamüls/Sunnegg: Ein 21-jähriger deutscher Staatsangehöriger war gemeinsam mit drei Begleitern unterwegs, als er rechts von der markierten Piste abkam und ins freie Gelände geriet. Der Wintersportler fuhr einen Abhang hinunter in Richtung eines darunter verlaufenden, von einer Pistenraupe gewalzten Verbindungswegs.

Beim Übergang blieb sein Snowboard in einer Mulde stecken und brach, wodurch der Mann mit voller Wucht auf Kopf und Gesicht stürzte. Er blieb bewusstlos liegen. Zum Unfallzeitpunkt trug der Snowboarder einen Helm.

Der 21-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Trotz medizinischer Versorgung erlag er am 27. Jänner 2026, zehn Tage nach dem Unfall, den Folgen eines schweren Schädel-Hirn-Traumas, berichtet die LPD Vorarlberg.