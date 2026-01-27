Neupölla: "Ewigkeitschemikalien" machen Trinkwasser ungenießbar

In Neupölla, Katastralgemeinde von Pölla (Bezirk Zwettl), ist das Trinkwasser derzeit ungenießbar. Auch in abgekochtem Zustand ist es nicht konsumierbar. Grund sind Verunreinigungen mit per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, so genannten PFAS oder „Ewigkeitschemikalien".

Im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle wurden die Verunreinigungen festgestellt, hieß es von der Stadtgemeinde. Nun wurden Untersuchungen eingeleitet, deren Ergebnisse aber „frühestens Ende nächster Woche“ vorliegen würden.

Wasser nur zum Waschen und Reinigen

Das Wasser darf laut Gemeinde derzeit nur zum Waschen, Duschen, zur Körperpflege und Reinigung verwendet werden. Das Trinken wird auch nach dem Abkochen nicht empfohlen. Im lokalen Kaufhaus in Neupölla erhalten alle Bewohner einen 6x1,5-Liter-Träger Wasser pro Person und Woche gratis. Bei PFAS handelt sich laut AGES um Industriechemikalien, die jahrzehntelang bei der Herstellung einer Vielzahl von Produkten, etwa bei Textilien, Haushaltswaren, Brandbekämpfung, Autoindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Bauwesen und Elektronik verwendet wurden.