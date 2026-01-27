Trotz Kälte: Energiepreise bleiben stabil

Der hohe Heizenergiebedarf im Winter führt vorerst nicht zu höheren Energiepreisen.

OÖ. Wochenlange Kälte hat in Oberösterreich zu einem deutlich erhöhten Heizenergieverbrauch geführt. Sowohl Biomasseheizwerke als auch die Fernwärme verzeichnen spürbare Mehrmengen. Laut GeoSphere Austria lag der Jänner klar unter dem langjährigen Temperaturdurchschnitt, was den Energieeinsatz in Haushalten und Betrieben erhöhte.

Trotz des höheren Verbrauchs sollen die Energiepreise in dieser Heizsaison stabil bleiben. Der Biomasseverband Oberösterreich verweist auf gut gefüllte Lager und eine gesicherte Versorgung. Auch die Linz AG meldet einen rund zehn Prozent höheren Fernwärmeverbrauch, plant jedoch keine Tariferhöhung. Auch in den kommenden Wochen könnten weitere Kältephasen folgen.