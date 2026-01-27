Alles zu oe24VIP
Es tut sich was auf den Straßen in OÖ.

Milliardeninvestitionen für Straßen und Tunnel

27.01.26, 15:36
In Oberösterreich starten umfangreiche Straßenbau- und Sanierungsprojekte mit Milliardenbudget. 

OÖ. Auf Oberösterreichs Autobahnen und Schnellstraßen stehen in den kommenden Jahren umfangreiche Bauarbeiten bevor. Mit einem Investitionsvolumen von 2,3 Milliarden Euro plant die ASFINAG in den nächsten fünf Jahren Sanierungen auf acht wichtigen Verkehrsachsen.

In Linz entsteht mit dem Ausbau der A26 samt Tunnel Freinberg das größte Projekt, verbunden mit einer Neugestaltung der Waldeggstraße. Auf der A7 kommt es beim Knoten Franzosenhausweg wegen Sicherheitsarbeiten zu Behinderungen. Weitere Maßnahmen betreffen die S10, die A9 sowie die Innkreisautobahn. Zusätzlich wird der Lärmschutz entlang der A1 weiter ausgebaut.

