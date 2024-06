Bodensee - zwei Leichen in 24 Stunden entdeckt

Zwei Leichen von Männern wurden innerhalb eines Tages am Bodensee entdeckt - was ist passiert? Gibt es einen Zusammenhang? Auch im Burgenland herrsch noch Rätselraten um ein einen Toten in der Raab.

Vrlbg, Bgld. Drei Kajakfahrer paddelten Samsatagabend am Bodensee zwischen Hard in Vorarlberg und Lindau in Deutschland, als ihnen um 20.11 Uhr ein männlicher Leichnam im Wasser entgegentrieb. Das Trio verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Wasserpolizei, Feuerwehr und Wasserrettung machten sich in weiterer Folge daran, den Toten zu bergen. Die Identität, Todesursache und Todeszeitpunkt konnten bislang noch nicht geklärt werden.

Die Wasserpolizei war mit dem Einsatzboot "V20", die Feuerwehr mit den Einsatzbooten "Pfänder" und "Föhn" und die Wasserrettung mit den Einsatzbooten "V9" und "V112" im Einsatz. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Im Bodensee war bereits zuvor am Samstag ein toter Mann gefunden worden. Wie die Polizei in Bregenz mitgeteilt hatte, entdeckte in diesem Fall eine Bootsfahrerin den Leichnam am Vormittag zwei Kilometer vor der Mündung des Neuen Rheins an der Wasseroberfläche treibend. Identität, Todeszeitpunkt und Todesursache waren auch hier unklar.

Ob ein Zusammenhang mit einer Suchaktion am Freitag am Rhein bei Lustenau an der österreichisch-schweizerischen Grenze besteht, war offen. Die österreichische Wasserrettung barg die Leiche und übergab sie der Polizei in Lindau (Deutschland), die nun die weiteren Ermittlungen führt.

Schwimmerin entdeckte den Körper im Wasser, der an einem Ast hängen geblieben war.

Bereits Freitagmittag war ein dritter männliche Toter aus dem Wasser geborgen. Eine Schwimmerin war in der Raab auf den leblosen Körper gestoßen. Auch hier ist bislang die Identität der Person unbekannt.