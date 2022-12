Toter Fischer aus Baggersee geborgen

58-Jähriger dürfte ins Wasser gefallen sein =

Ein 58-jähriger Fischer ist am Montag in einem Baggersee in Rankweil-Brederis (Bez. Feldkirch) tot aufgefunden worden. Nachdem der Mann am frühen Abend von Angehörigen als vermisst gemeldet worden war, wurde seine Leiche von Tauchern unweit seines angestammten Angelplatzes in fünf Meter Wassertiefe entdeckt, informierte die Polizei. Hinweise auf Fremdverschulden lagen nicht vor, eine sanitätspolizeiliche Obduktion zur Klärung der Todesursache wurde angeordnet.

Wahrscheinlich ist, dass der 58-Jährige beim Angeln ins Wasser gestürzt ist. Die Suchaktion nach dem Mann kam gegen 19.30 Uhr ins Laufen, gegen 23.00 Uhr wurden persönliche Gegenstände am Ufer und kurz darauf auch der leblose Körper des Mannes entdeckt.