Wahre Helden: Gams mit Lasso aus zugefrorenem See gerettet

Manfred Gumpinger befreite mit Kollegen das Tier aus seiner misslichen Lage.

Spektakuläre Tierrettung beim Grundlsee am Dienstag: Eine rund 13-jährige Gams hatte sich auf das Eis des steirischen Sees verirrt und schaffte es nicht mehr selbstständig ans Ufer.

Berufsjäger Manfred Gumpinger und sein Kollege Martin Gruber waren schnell vor Ort, um dem Tier zu helfen. Doch einfach gestaltete sich die Rettung allerdings nicht. "Die Gams war rund 15 Meter vom Ufer entfernt", so Gumpinger zu oe24. Außerdem sei das Eis nicht dick genug gewesen, um rüberzulaufen. Deshalb musste sich die Crew etwas einfallen lassen. "Mit einem Lasso, an dessen Ende ein Stock angebunden war, konnten wir die Gams schließlich Stück für Stück an Land ziehen", so der 60-Jährige weiter.

Gams wird weiter beobachtet

Rund 20 Minuten dauerte es bis das völlig erschöpfte Tier wieder harten Boden unter den Füßen hatte. Und die Helden nahmen die Gams, die sie liebevoll "Eisprinzessin" getauft hatten, mit nach Hause, um sie aufzupäppeln. Zwei Tage dauerte es bis das Tier wieder bei Kräften war.

"Am Freitagmorgen sprang Eisprinzessin schließlich über den Zaun unseres Geheges", erzählt Gumpinger. Völlig entspannt soll sie ihren Weg gegangen sein. Und Angst vor Jägern muss Eisprinzessin zukünftig auch nicht haben. "Wir haben sie vor ihrer Flucht noch markiert, jetzt können wir immer beobachten, wie es mit ihr weitergeht", sagt der Berufsjäger.