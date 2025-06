Wegen Wasserschaden in Nobelbezirk: Cannabisplantagen aufgeflogen

Sieben Kilo Drogen und zahlreiche Pflanzen sichergestellt.

Der Wiener Polizei ging eine Drogenbande ins Netz. Insgesamt sieben Kilo Cannabis und zahlreiche Cannabispflanzen wurden sichergestellt, drei Italiener festgenommen. Zwei von ihnen gaben zu, in zwei Wohnungen Drogenplantagen betrieben zu haben. Aufgeflogen waren die Machenschaften durch einen Wasserschaden in einer Wohnung in Hietzing.

Am Dienstag öffneten Beamte wegen des Wasserschadens die Wohnungstür im 13. Wiener Gemeindebezirk. Dahinter stießen sie auf insgesamt 120 Cannabispflanzen sowie 5.824,2 Gramm verpacktes Cannabiskraut. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernahm daraufhin die Ermittlungen. Die sichergestellten Spuren führten zu drei Italienern, die in einer Wohnung in Penzing festgenommen wurden.

Ein 25-Jähriger, der zugab, die Plantage in Hietzing betrieben zu haben, wurde ebenso in Haft genommen, wie ein geständiger 31-Jähriger, der sowohl bei der Aufzucht als auch beim Verkauf der Drogen geholfen haben soll. Sein 29 Jahre alter Bruder leugnete bisher und wurde auf freiem Fuß angezeigt.