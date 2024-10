So imposant ist der Weihnachtsbaum am Wiener Rathausplatz

Die mehr als 30 Meter hohe Fichte kommt aus Rastenfeld in Niederösterreich. Der Baum soll in kommenden Tagen in Szene gesetzt werden.

Der Wiener Christkindlmarkt hat am Dienstag seinen Weihnachtsbaum aus Niederösterreich erhalten. Die 34 Meter hohe Fichte wurde über Nacht transportiert und um 7 Uhr morgens auf dem Rathausplatz aufgestellt. Er wuchs in Rastenfeld, im Waldviertel, und soll nun die Besucher*innen des Marktes auf das Fest einstimmen. Bürgermeister Michael Ludwig betonte die 65-jährige Tradition des Baumgeschenks, das den Zusammenhalt der einzelnen Bundesländer symbolisiert: © stadt wien marketing gmbh × "Seit mittlerweile 65 Jahren ist es Tradition, dass die Bundesländer, und seit 1981 auch Südtirol, Wien einen Weihnachtsbaum schenken. Es ist eine liebgewonnene Tradition, die auch den Zusammenhalt zwischen den einzelnen Bundesländern deutlich macht. Es freut mich, dass uns heuer wieder unser Nachbar Niederösterreich einen Baum zur Verfügung stellt", so Ludwig. © stadt wien marketing gmbh × Und auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner freut sich über die Verbundenheit, die der Baum ausdrückt: "Mit dem Christbaum am Wiener Rathausplatz bringt Niederösterreich die Bundeshauptstadt zum Strahlen. Ich freue mich sehr über diese Tradition. Denn sie ist ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit unserer beiden Bundesländer, das zeigt: Gemeinsam gelingen uns die schönsten Dinge." © stadt wien marketing gmbh × Eröffnung und Illuminierung Mitte November Die 80 Jahre alte Fichte mit einem Stammdurchmesser von 85 Zentimetern wurde ausreichend mit Wasser und Nährstoffen versorgt. In den nächsten Tagen wird sie vom Wiener Stadtgartenamt (MA 42) für die Eröffnung am 15. November vorbereitet und erstmals mit 1.000 Weihnachtskugeln geschmückt. Die feierliche Illuminierung findet am 16. November statt, wenn auch Bürgermeister Ludwig und Mikl-Leitner anwesend sein werden. Seit 1959 wird der Baum auf dem Rathausplatz aufgestellt und seit 1975 ist er ein zentraler Punkt des Marktes. Niederösterreich spendet zum siebten Mal einen Baum, zuletzt 2012. © stadt wien marketing gmbh × Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz öffnet am Freitag, den 15. November seine Pforten. Er wird bis einschließlich 26. Dezember von 10 Uhr bis 22 Uhr geöffnet sein, mit Ausnahme des 24. Dezembers - da schließen die Stände bereits um 18 Uhr.