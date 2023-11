Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt jetzt in Wien

Heuer erstrahlt die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt wieder bis 24.00 Uhr.

Innenstadt. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck haben heute Abend wieder gemeinsam die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. „Licht hat für uns Menschen eine verbindende Bedeutung. Es gibt uns ein Gefühl der Zuversicht, des Zusammenhalts und des Friedens“, so der Bürgermeister. Heuer erstrahlt die Weihnachtsbeleuchtung in 32 Straßen und Einkaufsgebieten in Wien wieder bis Mitternacht.

© APA/EVA MANHART ×

„Die Vorfreude auf Weihnachten ist förmlich greifbar“, freut sich Ruck. Durch Verhandlungen mit den Energielieferanten konnte erreicht werden, dass die gesamte Weihnachtsbeleuchtung ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien, wie etwa Wasserkraft oder Wind- und Sonnenenergie, betrieben wird.

Das sind die 32 beleuchteten Straßen und Gebiete in Wien

1010 Wien (14 Gebiete)

Annagasse

Bauernmarkt

Dorotheergasse

Goldschmiedgasse/Jasomirgottstraße

Graben/Trattnerhof

Herrengasse

Kärntner Straße

Kohlmarkt

Neuer Markt

Palaisviertel

Rotenturmstraße

Spiegelgasse

Wallnerstraße/Fahnengasse

Wollzeile

Weitere Bezirke (18 Gebiete)