Weihnachtshorror auf A1: Serienunfälle mit 26 Fahrzeugen

Einen Tag vor Weihnachten krachte es am Freitag auf der A1 in Fahrtrichtung Wien gleich fünf Mal, insgesamt 26 Fahrzeuge waren in die Unfälle verwickelt.

Statt Ruhe und Besinnlichkeit war für die Einsatzkräfte Freitag Nachmittag auf der Westautobahn im Mostviertel Hochbetrieb angesagt: Den Beginn machte ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der Überholspur kurz vor Melk, glücklicherweise blieben alle Beteiligten unversehrt. Nur kurze Zeit später krachte es zwischen Loosdorf und St.Pölten erneut, diesmal waren fünf Fahrzeuge involviert. Auch hier gab es Glück im Unglück – keine Verletzten. Nur wenige Minuten später folgte ein Serien-Crash mit zwölf Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person verletzt. Dem nicht genug: Fast zeitgleich ereignete sich ein Folgeunfall mit fünf Fahrzeugen zwischen Melk und Loosdorf, bei dem, wie durch ein Weihnachtswunder, auch niemand zu Schaden kam. Den kuriosen Abschluss machte ein weiterer Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen nahe der Raststation Völlerndorf. Die zahlreichen Unfälle verursachten einen kilometerlangen Stau. Die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun – um die Unfallstellen zu räumen.