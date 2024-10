Weiter im Spital: Zustand der U-Bahn-Surfer weiter kritisch

Zwei Tage nach einem folgenschweren Unfall in Wien-Hietzing bei der U-Bahn-Station Schönbrunn ringen ein 18-Jähriger und sein 17-jähriger Freund im Spital weiter um ihr Leben.

Wie das AKH und das Unfallkrankenhaus Meidling am Vormittag gegenüber der APA mitteilten, befänden sich beide noch in "lebensbedrohlichem Zustand". Die jungen Männer waren am Dienstagnachmittag am Dach eines aus Hütteldorf kommenden U4-Zuges mitgefahren und gegen eine Fußgängerüberführung geprallt.

Ein 16-jähriger, der ebenfalls an der waghalsigen Aktion beteiligt war, kam mit leichten Blessuren davon, ein 13-jähriger Bursch blieb unverletzt. Die zwei Tschechen und zwei Österreicher waren am Dienstag kurz nach 16.00 Uhr auf das Dach einer U4-Garnitur geklettert, um dort auf der U-Bahn zu "surfen". Die beiden Tschechen schlugen daraufhin bei der Einfahrt in die Station Schönbrunn bei einer Fußgängerbrücke an und verletzten sich lebensgefährlich.

Video kursiert im Netz

Ein im Internet kursierendes Video der Aktion zeigt die beiden Männer unmittelbar vor dem Unfall auf dem Dach der fahrendes Zug beim Posieren für die Kamera. Der Clip endet Sekunden nach dem offensichtlichen Zusammenprall mit der Überführung und zeigt die beiden Männer in der letzten Sequenz mit massiven Verletzungen am Dach des Zugs liegend.