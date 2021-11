Großer Feuerwehreinsatz in Wien-Meidling.

Gestern Nacht kam es in Wien bei einem Gebrauchtwagenhändler zu einem Brand. Am Dienstag Abend brach in der Eichenstraße in Meidling ein Feuer auf dem Gelände eines Autoverkäufers aus. Ein Haus fing sofort Feuer. Die Flammen schlugen meterhoch in Himmel. Anrainer alarmierten umgehend die Feuerwehr.

© Viyana Manset Haber

Diese traf nach wenigen Minuten. Während die Wiener Polizei die Kreuzung absicherte, kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen. Nach einiger Zeit gelang es den Einsatzkräften den Brnad in Griff zu bekommen