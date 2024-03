Wien: Milliarden für geförderte Wohnungen

Wiener SP-Rathausklub kündigt mehr als 22.000 neue Wohnungen an.

In Wien soll neuer geförderter Wohnraum entstehen - für 2,8 Milliarden Euro. Der Wiener SP-Rathausklub will laut Medienberichten das Angebot "Wohnbauoffensive 2024+" in der Hauptstadt weiter ausbauen und damit gegen die steigenden Mietpreise am privaten Wohnungsmarkt gegensteuern.

"Damit befinden sich ingesamt 22.200 geförderte Wohnungen in Bau, Planung und Vorbereitung. Das schafft gleichzeitig notwendigen leistbaren Wohnraum und sichert Arbeitsplätze langfristig ab", sagte SP-Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál bei der Klubtagung der Wiener SPÖ im burgenländischen Frauenkirchen.

Qualitätsbeirat schaut auf Klimaschutz

Der Qualitätsbeirat soll zudem darauf achten, dass in neu entwickelten Gebieten ein ergänzendes und harmonisches Miteinander der verschiedenen Wohnprojekte gibt. Denn bei sozialer Infrastruktur, Klimaschutz oder Architektur sei es unerheblich für die Lebensqualität, ob das Projekt freifinanziert oder gefördert ist, sagt Gaál.

7.400 geförderte Wohnungen im Bau

Derzeit werden bereits 7.400 geförderte Wohnungen in Wien gebaut, weitere 8.700 geförderte Wohnungen geplant. Weitere 6.100 Wohnungen will der Wohnfonds Wien durch Bauträgerwettbewerbe umsetzen.