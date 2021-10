1. Klage gegen Klima-Bonus

Der Wiener Bürgermeister schießt scharf gegen die türkis-grüne Reform.

Wien. Es war der große Aufreger der neuen Steuerreform: Als einzige Region in Österreich gibt es in Wien mit nur 100 Euro den niedrigsten Klimabonus. Am Dienstag stieg Wiens Bürgermeister Michael Ludwig schließlich dagegen auf die Barrikaden: „Ich fordere die Bundesregierung dazu auf, Gerechtigkeit walten zu lassen und die Benachteiligung der Wiener zu beenden.“



