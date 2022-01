137.000 Euro Strafen offen: Lenker flüchtete

Der 35-jährige Lenker hatte 260 Verwaltungsstrafakte in der Höhe von rund € 137.000 offen.

Wien. Ein 35-jähriger indischer Staatsbürger hat sich am Dienstag am Wiener Praterstern einer Fahrzeugkontrolle entzogen. Anstatt anzuhalten, flüchtete er mit seinem Fahrzeug und versteckte sich dann vergeblich im Laderaum des Mercedes-Sprinter. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann nicht nur unrechtmäßig in Österreich aufhältig war, sondern auch gleich 260 Verwaltungsstrafen in einer Höhe von 137.000 Euro offen hatte, berichtete die Polizei.

Zudem besaß der 35-Jährige keine gültige Lenkerberechtigung und sein Fahrzeug war nicht für den Verkehr zugelassen, Der Verdächtige wurde festgenommen und mehrfach angezeigt. Das Fahrzeug und einen Pfefferspray, der im Fahrgastraum lag, stellten die Polizisten sicher.