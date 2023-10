14-Jährige mit 461 Böllern im Zug erwischt

Zwei Burschen, die unabhängig voneinander einen Sonntagsausflug nach Tschechien gemacht hatten, wurden am Bahnhof Floridsdorf mit Unmengen an verbotenem Pyror-Material geschnappt.

Wien. Das kann angesichts der aktuellen Entwicklungen und der Erfahrungen der vergangenen Jahre höchst problematisch, laut und gefährlich werden - die Böllerkracherei zum Jahreswechsel und ihr Testlauf bzw. Einsatz zu Halloween kommende Woche: Offenbar massenweise decken sich die Kids mit Böllern ein, erst kürzlich wurden am Bahnhof Meidling und in Floridsdorf ein Inder und ein Tschetschene (beide 14) mit 500 Krachern im Rucksack erwischt.

© youTube Stand im Asia Bazar bei der Excalibur City. ×

Bis zu 3.600 Euro Strafen

Am Sonntag gingen dann bei einer Schwerpunktaktion wieder zwei 14-Jährige (diesmal ein Pakistani und ein Iraner) ins Netz, die am Abend mit dem Zug aus Znojmo bzw. Retz kamen und die sich davor wohl am Asia Markt bei der Excalibur City im tschechischen Grenzgebiet mit Pyrotechnik eindeckten, die eindeutig nichts für ihre Hände bzw erst aber 16 oder gar ab 18 und nur mit behördlichem Befähigungsnachweis zu erwerben sind. Und sie zu zünden ist in Wien sowieso so gut wie überall strengstens untersagt. Strafen bis zu 3.600 Euro und sogar Haft drohen.

Dennoch hatten die beiden 14-Jährigen am Sonntag folgenden Inhalt in den Taschen bzw Rucksäcken: 130 Böller der Kategorie F3, 120 Stk. Kat. F4, 8 Stk. Single Shot der Kat. F4 sowie 200 Stk. Kat. F2. Alle Gegnstände waren zum Weiterverkauf bestimmt, die Burschen wurden angezeigt.

© zVg Hier deckten sich die Kids mit Pyrotechnik ein. ×