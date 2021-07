15-Jähriger rast auf Flucht mit Auto in Unterführung

Ein 15-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Liesing mit einem gestohlenen Auto auf der Flucht vor der Polizei in eine Schnellbahnunterführung gerast

Der Bursche fuhr mit dem Smart in die Personenunterführung der Schnellbahn beim Bahnhof Atzgersdorf und krachte dort in einen Stiegenaufgang. Erst dort kam das Fahrzeug zum Stillstand. Der 15-Jährige versuchte noch zu flüchten, wurde aber schnell gefasst, berichtete die Polizei am Sonntag. Aufgefallen war der Polizei das Auto, weil es kein Licht eingeschaltet hatte. Als eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchgeführt werden sollte, stieg der Bursche aufs Gas. Bei der Lastenstraße fuhr er dann in die Unterführung. Die Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche das Auto zuvor bei einem Geschäftslokal entwendet hatte, es handelte sich um ein Lieferfahrzeug. Auch die Autokennzeichen waren gestohlen. Zudem hatte der 15-Jährige geringe Mengen Cannabis und Schmuck bei sich. Auch Einbruchswerkzeug wurde gefunden.