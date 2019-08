17-jähriger Tiroler vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Flaurling/Tirol. Der vermisste 17-Jährige wollte sich am 29.07.2019 gegen 18.00 Uhr mit seinem Vater in Telfs treffen – er kam jedoch nie an. Seit dem ist auch das Handy des Jugendlichen ausgeschaltet. Da alle Ermittlungen der LPD Tirol ohne Erfolg blieben, bittet nun auch die LPD Wien um die Veröffentlichung der Lichtbilder des vermissten 17-Jährigen.

Hinweise zum Verbleib des jungen Tirolers werden an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

© LPD Wien