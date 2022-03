17-Jähriger von Teenie-Bande zusammengeschlagen

Das Opfer musste mit Verletzungen im Gesicht und Oberkörper ins Spital gebracht werden.

Ein 17-Jähriger soll am Dienstagabend in der Diefenbachgasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus auf offener Straße von vier Burschen im Alter von 16 bis 18 Jahren zusammen geschlagen worden sein. Noch bevor die alarmierte Polizei eintraf, seien sie geflüchtet. Sie wurden jedoch im Zuge der Sofortfahndung in einem Park in Meidling angehalten und vorläufig festgenommen. Das Opfer erlitt durch die Attacke Verletzungen im Gesicht und Oberkörper und musste ins Spital gebracht werden.

Passanten, die die Attacke beobachteten, riefen gegen 19.15 Uhr die Polizei, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Warum die vier Burschen den 17-Jährigen verprügelten, war vorerst nicht bekannt. "Die Einvernahmen werden das ergeben", sagte Polizeisprecherin Barbara Gass der APA. Bei einem der Tatverdächtigen wurde auch eine geringe Menge Suchtmittel - vermutlich Cannabis - gefunden und sichergestellt.