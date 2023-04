19-Jähriger bedroht Frau in Bim mit Messer

Ein 19-Jähriger soll am Freitag eine Frau (33) in der Straßenbahnlinie 6 in Wien-Margareten mit einem Klappmesser bedroht haben.

Der Verdächtige gibt an, er habe einer älteren Frau zu Hilfe kommen wollen, die sich im Streit mit der Frau befunden habe. Der 19-Jährige wurde angezeigt, wie die Landespolizeidirektion am Samstagvormittag berichtete. 21-Jähriger auf offener Straße niedergestochen Der Streit ereignete sich auf Höhe der Station Margaretengürtel. Laut Polizei kam es dort zu einem lautstarken Streit zwischen der 33-Jährigen und einer anderen Frau. Eine ältere Frau soll die Auseinandersetzung mit ihrem Handy gefilmt haben. Die 33-Jährige entriss ihr daraufhin das Mobiltelefon. Der Rumäne habe die 33-Jährige lediglich aufgefordert, das Mobiltelefon wieder zurückzugeben, sagte er gegenüber den Beamten aus. Die 33-Jährige äußerte sich nicht. Die ältere Frau ist bisher unbekannt. Der 19-Jährige wurde angezeigt.