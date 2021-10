20-jähirger droht Vater mit dem Umbringen

Ein 20-Jähriger hat am Donnerstag in einer Wohnung in Wien-Favoriten seinen Vater mit dem Umbringen bedroht.

Zuvor soll es zu einem Streit gekommen sein, weil sich der 55-Jährige über die anhaltende Arbeitslosigkeit des Sohnes beschwert hatte. Bei der verbalen Auseinandersetzung waren weitere Familienmitglieder anwesend, verletzt wurde niemand. Polizisten nahmen den 20-Jährigen fest, verhängten ein Betretungs- und Annäherungsverbot und nahmen ihm die Wohnungsschlüssel ab. Der beschuldigte Österreicher ist in der Wohnung gemeldet, darf sie aber vorerst nicht mehr betreten, erläuterte Polizeisprecher Christopher Verhnjak.