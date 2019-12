20-Jähriger mit Aufenthaltsverbot belegt.

Wien. Weil ein 20-Jähriger am Nachmittag des Christtages heftigen Widerstand gegen seine Festnahme leistete, hat sich ein Polizist in Wien-Leopoldstadt den Finger gebrochen. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer waren die Beamten auf den jungen Mann in der Heinestraße aufmerksam geworden. Er habe sich verdächtig verhalten, weshalb er einer Kontrolle unterzogen wurde.

Einen Ausweis wollte der nigerianische Staatsbürger nicht herzeigen, stattdessen ergriff er die Flucht. Der 20-Jährige wurde aber nach wenigen Metern gestoppt. Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der sich ein Beamter den Finger brach und mehrere Prellungen erlitt. Gegen den Festgenommenen bestand ein Aufenthaltsverbot. Er war bereits früher wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt verurteilt, so die Polizei.