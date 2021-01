21-Jähriger bei U1-Station niedergestochen

Im Außenbereich der U-Bahn-Station Alaudagasse kam es am Freitagabend zu einer blutigen Messer-Attacke.

Ein 21-Jähriger war mit zwei Freunden im Außenbereich der U-Bahn-Station Alaudagasse, als zwei derzeit noch unbekannte Täter den Mann attackiert haben sollen. Die beiden Tatverdächtigen sollen den 21-Jährigen zuerst angerempelt haben und anschließend weitergegangen sein. Laut Zeugenangaben haben sich die unbekannten Täter umgedreht und gingen wieder zu den drei Personen zurück.

In weiterer Folge sei es zu einem Handgemenge zwischen dem 21-Jährigen und einem Tatverdächtigen gekommen. Dabei soll der Unbekannte ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten einen Stich in den Oberarm versetzt haben. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Wiener Polizei verlief negativ.

Polizei bittet um Hinweise

Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht - es bestand keine Lebensgefahr. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.