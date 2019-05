23-jährige Julia Forstner ist die neue Miss Vienna

Am Dienstag stand die Neuaustragung der Miss-Vienna-Wahl am Programm.

Julia Forstner ist Miss Vienna 2019

Die neue Miss Vienna ist die 23-jährige Fotografin Julia Forstner. Nach der Verkündung sagte diese überglücklich: "Ich möchte ein Vorbild für andere sein, dass man alles schaffen kann, wenn man an sich glaubt ..."

© Christian Herzenberger

Jessica Gosch ist Vize Miss Vienna 2019

Über den zweiten Platz und den Titel Vize Miss Vienna 2019 darf sich Jessica Gosch freuen. Sie ist 22 Jahre alt und Studentin. Außerdem arbeitet sie als Dolmetscherin. "Schönheit ist die schönste Nebensache, aber mein Selbstbewusstsein habe ich durch mein Studium und meine Liebsten ...", so die Zweitplatzierte.

Miss Online 2019 wurde Linda Selmi. Die 26-jährige Jus-Studentin zitierte nach der Verkündung Pablo Picasso: "Die Inspiration existiert, aber sie muss dich bei der Arbeit finden."

Wahlwiederholung in Linz

Was in Wien begann, sollte Dienstagabend in Linz enden. Die annulierte Wahl zur schönsten Frau Wiens wurde nämlich von der Hauptstadt in die Stahlstadt verlegt. Die Kandidatinnen mussten sich im Linzer Courtyard-Marriott-Hotel einfinden, um sich einer „Fachjury“ zu stellen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Wie ÖSTERREICH aus Insiderkreisen erfuhr, durften nicht einmal die Familien der Mädels mit dabei sein. Auch für die Garderobe hatten die Teilnehmerinnen selbst zu sorgen. Nicht gerade professionell für die Wahl der schönsten Frau Wiens ...

Sowohl die gekippte Siegerin der ersten Wahl, Beatrice Körmer, als auch Ex-Politiker-Tochter Conny Westenthaler wollten nicht erneut an den Start gehen. Auch Vize-Miss-Vienna Sophie Pawlica sagte für die Wahl ab. Die Siegerin wird ihr Bundesland am 6. Juni bei der Miss-Austria-Wahl in Wels vertreten.