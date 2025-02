24/7-Automat für Leihwerkzeug in Wien eröffnet

Ein Start-up in Wien bietet hochwertiges Werkzeug rund um die Uhr aus dem Automaten an.

Heimwerken kann ordentlich ins Geld gehen - vor allem, wenn schweres Gerät benötigt wird. Zwar bieten Baumärkte per Werkzeugvermietung günstigere Alternativen an, doch stellen die begrenzten Öffnungszeiten gerade die arbeitende Bevölkerung oft vor Probleme. Diesem nimmt sich jetzt ein Wiener Start-up an, indem es eine kinderleichte Rund-um-die-Uhr-Lösung anbietet: die "Toolbox24".

© Wibke Giese ×

Das Wiener Start-up ermöglicht es Kunden, Werkzeug und Maschinen rund um die Uhr aus einem Automaten auszuleihen. Und das zu Preisen, die deutlich unter denen von Baumärkten liegen. "Unser Konzept vereint Bequemlichkeit und Nachhaltigkeit", erklärt Gründerin Wibke Giese. "Wir möchten Menschen ermöglichen, ihre Projekte unkompliziert umzusetzen, ohne sich um teure Geräte oder deren Lagerung Gedanken machen zu müssen."

Der Verleihshop im 15. Bezirk bietet eine Vielzahl von Geräten wie Polsterreiniger, Akkuschrauber und Schlagbohrmaschinen. Für Umzugshilfe gibt es außerdem ein spezielles Set, das beim Möbelaufbau unterstützt. Das Sortiment wird laufend erweitert, basierend auf der Nachfrage der Kunden. Der Verleihprozess läuft übrigens vollautomatisch. Kunden können online die Verfügbarkeit der Geräte prüfen und bis zu einer Stunde vor Abholung buchen. Mit zwei Codes erhalten sie Zugang zum Geschäft und können das gewünschte Werkzeug entnehmen. Die Rückgabe erfolgt ebenfalls jederzeit.