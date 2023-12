26-Jährige auf offener Straße verprügelt

Die junge Frau wurde auf dem Nachhauseweg von einem unbekannten Mann attackiert.

Eine 26-jährige Frau befand sich in der Nacht auf Sonntag am Nachhauseweg, als sie plötzlich in Wien-Penzing von einem ihr unbekannten Mann niedergestoßen und mit Schlägen attackiert wurde. Sie erlitt dadurch schwere Verletzungen im Gesichtsbereich.

Es wurde die Polizei alarmiert, eine Fahndung nach dem unbekannten Tatverdächtigen verlief erfolglos. Die 26-Jährige wurde durch einen Wiener Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.