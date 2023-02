300 Illegale über eine Wohnung geschleust

300.000 Euro in einem halben Jahr verdiente die Schlepper-Mafia mithilfe ­einer einzigen Wohnung.

Wien, NÖ. In der von einem 34-jährigen Österreicher angemieteten Unterkunft in Ottakring wurden von August bis November des Vorjahres insgesamt 300 Inder untergebracht, die von zwei Landsleuten (30 und 31) vom Flughafen Schwechat mit dem Taxi abgeholt wurden. In Wien durften die Geschleppten ein paar Tage auf nebeneinander geschichteten Matratzen nächtigten, um dann weitert nach Spanien und Portugal zu reisen.

Alles mit falschen Pa­pieren. Kosten pro Nase: 10.000 Euro. Auf die Spur des festgenommenen Täter-Trios kam die Grenzpolizei in Schwechat. Innenminister Karner: „Ein weiterer Erfolg im Kampf gegen die brutale Schleppermafia und ihre falschen Versprechungen.“