40-Jähriger stirbt bei Zimmerbrand in Wien

Bei einem Zimmerbrand in einem Haus in Wien-Donaustadt ist in der Nacht auf Montag ein Mann gestorben

Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr fanden den 40-Jährigen im Zuge der Löscharbeiten am Boden liegend in seiner Wohnung vor. Sanitäter der Berufsrettung Wien versuchten noch, den Mann zu reanimieren, was jedoch erfolglos blieb, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Weitere Personen in dem Mehrparteienwohnhaus waren nicht gefährdet.

Als die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien gegen 4.00 Uhr eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus einem straßenseitigen Fenster der Wohnung im zweiten Stock des dreistöckigen Gebäudes in der Marbodgasse. "Sofort wurde mit einer Löschleitung über das Stiegenhaus zu der Brandwohnung vorgedrungen", berichtete die Wiener Berufsfeuerwehr. In der Wohnung wurde eine leblose Person gefunden, die umgehend der Berufsrettung Wien übergeben wurde. Es konnte aber nur noch der Tod der Person festgestellt werden. Die Brandursache war am Montag noch unbekannt.