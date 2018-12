Am 12. September knackten zwei Wiener einen 10,2-Millionen-Pot bei „6 aus 45“. Ein Gewinner meldete sich prompt – ein Pensionist, der sich jetzt eine Harley kaufen und die USA damit bereisen will. Mit dem zweiten Sieger, der sich nicht und nicht melden wollte, kam das große Lotto-Rätsel, warum der Gewinn nicht abgeholt wird: Ist der Spieler verstorben, hat der den Schein verlegt oder in den Müll geschmissen? Ist er der größte Lotto-Loser aller Zeiten?

Ist er nicht und vor allem kein Mann: Am Dienstag rief endlich der Besitzer des Glücksscheins an, um die 5,1 Millionen für sich zu beanspruchen. „Er“ ist eine Frau aus Wien, um die 50, die das Geld anlegen, sich eine Eigentumswohnung kaufen, in weitere Immobilien investieren und so für die Kinder vorsorgen will. Der Glückspilz hatte sich am 1. September einen Schein für 10 Runden gekauft und erst nach Ablauf der Quittung am 3. Oktober nachgeschaut, ob sie gewonnen hat. Als sie herausfand, dass sie einen Sechser hatte, blieb ihr im Mega-Glückstaumel 11 Wochen die Spucke weg, ehe sie sich jetzt endlich bei den Lotterien meldete und bei der Zentrale am Rennweg auftauchte.