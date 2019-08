80 Prozent der Wiener finden ihre Stadt leiwand

So schön wie Wien ist keine Stadt der Welt, sagen zumindest 80 Prozent der Wiener. Die aktuelle Umfrage von Research Affairs im Auftrag von ÖSTERREICH zeigt, wie sehr die Wiener auf ihre Heimatstadt stehen:

Sensationelle 44 Prozent leben sehr gerne in Wien, 36 Prozent sind ziemlich gerne in Österreichs Hauptstadt zu Hause – insgesamt leben also 80 Prozent gerne in Wien.Nur 15 Prozent der Hauptstädter wohnen weniger gerne, gar nur vier Prozent gar nicht gerne in der Bundeshauptstadt.Unter dem Strich heißt das, dass Bürgermeister Michael Ludwig es als Stadtchef offenbar schafft, dass sein Feel-good-Kurs für die Stadt honoriert wird.

© AndreasN - Pixabay.com

Wie gerne leben Sie in Wien?

© oe24

Die Wiener stehen auf ihre Heimatstadt. 44 Prozent leben sehr gerne hier, insgesamt leben 80 Prozent gerne in Wien.

Sicherheit bleibt in Wien weiterhin Problem Nr. 1

Dämpfer. Bei einer Analyse der Detailergebnisse zeigt sich, dass es ein „Aber“ bei der Liebe zu Wien gibt: Eine absolute Mehrheit von 52 Prozent findet, dass die Stadt in den letzten Jahren unsicherer geworden ist – trotz sinkender Deliktzahlen muss Wien das subjektive Sicherheitsgefühl seiner Bewohner, das berühmte „Bauchgefühl“, dringend verbessern. Ebenso wichtig ist, dass die Lebensqualität durch ein Bündel von Maßnahmen – von Wohnen bis Umwelt und Bildung – verbessert wird.

Wie hat sich die Sicherheitslage verändert?

© oe24

Trotz sinkender Deliktzahlen ist das subjektive Sicherheitsgefühl schlechter geworden.

16 Prozent sehen eine Verbesserung der Lebensqualität

Platz 1. Wien ist der jüngsten Mercer-Studie zufolge weiterhin die weltweit lebenswerteste Stadt. Ganze 46 Prozent sehen bezüglich der Lebensqualität in Wien einen Gleichstand. 16 Prozent finden, dass sich diese sogar gebessert hat.

Wie entwickelt sich die Lebensqualität?

© oe24

Die Mehrheit sieht einen Gleichstand. 16 Prozent finden, dass sich die Lebensqualität verbessert hat. 38 Prozent sehen eine Verschlechterung der Lebensqualität in Wien.