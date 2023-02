91-Jährige zündete ihre Wohnung an: Mordanklage

Die Wienerin legte aus Überforderung und Verzweiflung das Feuer.

Wien. Gegen jene 91-Jährige, die im Juli des Vorjahres die eigene Wohnung in Brand gesteckt haben soll, wurde von der Wiener Staats­anwaltschaft wegen Mordes und Brandstiftung Anklage erhoben. Ihr wird am 17. Februar der Prozess gemacht.

Die betagte Pensionistin legte in der Nacht auf den 21. Juli Kleider und Toilettenpapier zu einem Haufen zusammen, übergoss diesen mit Wundbenzin und zündete ihn an. In der Küche drehte sie das Gas auf und wollte dadurch eine Explosion verursachen. Doch dazu kam es nicht. Jedoch weitete sich das Feuer in der ganzen Wohnung rasch aus. Die Wienerin flüchtete auf den Balkon und konnte von der Feuerwehr gerettet werden. Ihr 93 Jahre alter Ehemann kam in den Flammen ums Leben.

Die 91-Jährige, die mit der Pflege ihres demenzkranken Mannes und wegen Streitigkeiten mit der Hausverwaltung überfordert gewesen sein soll, ist seither in U-Haft.