Aus Hotelzimmer verschwunden: Polizei fahndet nach Kette

Ein Gast aus der Schweiz hatte das Schmuckstück gemeinsam mit einer anderen Goldkette bei seiner Abreise in seinem Zimmer in einem Hotel in der Donau-City-Straße in Wien-Donaustadt vergessen. Als der Mann in dem Hotel anrief, waren die Ketten aber laut Polizei nicht mehr da.

Die Polizei prüft nun, welche Personen Zugang zu den Zimmern gehabt haben. Die Gesamtschadenssummer beträgt rund 40.000 Euro.