Caps-Fan rastet aus: "Eins gegen eins, Oida!"

Wien. Die Spannung im Final-Duell um die österreichische Eishockey-Bundesliga ist kaum zu überbieten. Im Stadion herrscht sowohl in Klagenfurt wie auch in Wien eine elektrisierende Stimmung. Trotz der Anspannung sind die Eishockey-Fans gewohnt friedlich. Am Donnerstagabend brannten zumindest bei einem Anhänger die Sicherungen durch. Er lieferte sich ein Duell mit einem Security.

Die Capitals holten sich nach einem Heim-Sieg die Führung in der Serie zurück. Die Nerven bei den Teams und Zuschauern liegen ob des Krimis blank. Vor der Erste Bank Arena in Wien kam es nach dem Spiel schließlich zum Handgemenge. Der Security nahm den Zuschauer in den Schwitzkasten. Dieser antwortete mit Kraftausdrücken.

"Eins gegen eins, Oida!", schrie ihn der Fan an. Es folgte eine Schimpftirade gegen den Security, der beschimpft und beleidigt wurde. Schließlich taten sich einige Fans zusammen, um die Situation zu entschärfen. "Geh hör' doch auf", wurde dem Unruhestifter von Passanten zugerufen.