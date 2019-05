Dachbrand in Mehrparteienhaus - Teile des Dachs eingestürzt

Das Feuer in einem Mehrparteienhaus in Wien-Simmering hat sich zu einem Großbrand entwickelt. Die Feuerwehr, die mittlerweile Alarmstufe 5 ausgerufen hat, hat kurz nach Mittag vermeldet, dass Teile des Daches eingestürzt sind. 80 Einsatzkräfte und 40 Feuerwehrfahrzeuge sind bei dem Haus auf der Simmeringer Hauptstraße Ecke Enkplatz, um gegen die Flammen zu kämpfen.

Die Hausbewohner wurden evakuiert. Auch der Bereich rund um den Enkplatz wurde geräumt. "Bitte meiden Sie das Gebiet", schrieb die Wiener Polizei über Twitter.

Großbrand in #Simmering : Feuerwehr ist mit Löscharbeiten beschäftigt, großräumige Verkehrssperren. Derzeit wird der #Enkplatz evakuiert. Bitte meiden Sie das Gebiet.

87-Jährige hat vermutlich Rauchgasvergiftung

Laut Polizei ist bei dem Großbrand in einem Mehrparteienhaus in Wien-Simmering eine Frau vermutlich verletzt worden. Die 87-Jährige ist mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Rauchsäule war kilometerweit in der Stadt zu sehen. Am Einsatzort, der zwischen Kopalgasse und Grillgasse großflächig abgesperrt war, haben sich zahlreiche Schaulustige eingefunden.