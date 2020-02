E-Scooter-Lenkerin crasht in Fußgängerin

Beide Frauen wurden verletzt.

Wien. In der Mariahilfer Straße ist es am 17. Februar 2020 zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 19-jährigen E-Scooter-Lenkerin (tschechische Staatsangehörige) und einer 52-jährigen Frau gekommen. Laut ersten Zeugenangaben blickte die junge Touristin mehrfach auf ihr Navigationsgerät bevor es zum Zusammenstoß kam. Beide Frauen wurden leicht verletzt (Prellungen und Abschürfungen) von der Wiener Berufsrettung erstbehandelt und in ein Krankenhaus gebracht.