Einbrecher stieg über Balkon in Wohnung ein

Wien. Ein 31-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag über einen Balkon in eine Wohnung in der Ruthnergasse in Wien-Floridsdorf eingebrochen. Bei seinem Versuch, zwei wertvolle Uhren zu stehlen, weckte er den 35-jährigen Bewohner. Der Mann verständigte die Polizei und hielt den Einbrecher bis zum Eintreffen der Beamten fest. Der 31-Jährige wurde festgenommen.

Um in die Wohnung zu gelangen, war er zuvor über mehrere stufenförmig angeordnete Balkone hochgeklettert, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger der APA. Der Einbrecher befindet sich in Haft.