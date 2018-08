Feuerwehr-Großeinsatz in Wien-Favoriten

In Wien-Favoriten standen Freitagmittag etwa 50 Quadratmeter eines Dachs an einer Baustelle in Flammen. Die Wiener Feuerwehr ist zu einem Großeinsatz nahe dem Matzleinsdorfer Platz ausgerückt. 27 Feuerwehrleute bekämpften den Dachbrand in der Kundratstraße, sechs Feuerwehr-Fahrzeuge sind vor Ort.



Wie ein Pressesprecher der Wiener Berufsfeuerwehr gegenüber oe24.at bestätigte, wurde der Brand mithilfe eines Wasserwerfers unter Kontrolle gebracht werden. Gegen 12.20 Uhr starteten die Nachlöscharbeiten, die die Einsatzkräfte unter Atemschutz durchführten. Dabei sollten versteckte Glutnester gelöscht werden.