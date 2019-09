Frauenmord in Wien: Gattin aus Eifersucht erschlagen

Nächste Bluttat in Wien: Eine 32-jähriger Kosovare hat am Freitag seine Ehefrau (32) in Wien-Wieden vermutlich aus Eifersucht erschlagen. Der Mann stellte sich selbst der Polizei und gab an, soeben seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung verletzt und vermutlich getötet zu haben. Bei einer Nachschau durch Polizei und Rettungsdienst wurde das Opfer leblos in der Wohnung vorgefunden, die Frau wies eine Kopfwunde auf. Das Tatwerkzeug dürfte ein Holzobjekt gewesen sein. Der Ehemann wurde umgehend festgenommen. Als Tatmotiv nannte er bei einer ersten Vernehmung Eifersucht. Die Obduktion des Leichnams ist für den heutigen Tag geplant

Es handelt sich bereits um den 18. Frauenmord in Österreich in diesem Jahr. Der mutmaßliche Täter hatte einen gültigen Aufenthaltstitel.

Weitere Infos folgen