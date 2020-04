Gefährliche Drohungen führten zu zwei Festnahmen

Nach gefährlichen Drohungen ist es zu zwei Festnahmen in Wien-Favoriten und Wien-Leopoldstadt gekommen.

Wien. In einer Wohnung in der Raxstraße bedrohte ein 29-jähriger Tatverdächtiger (Stbg.: Österreich) seine 25-jährige Lebensgefährtin im Zuge eines Streits mit dem Umbringen. Zudem würgte er sie zuerst mit seinen Händen, danach auch mit einem Gürtel. Der Tatverdächtige, der offensichtlich unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss stand, ließ – offenbar aufgrund schwindender Kräfte – von seinem Opfer ab, sodass die Frau flüchten konnte. Polizisten konnten den 29-Jährigen in der Wohnung antreffen und ihn widerstandslos festnehmen. Der Mann gab an, sich an nichts mehr erinnern zu können. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Gegen den Tatverdächtigen wurden Betretungsverbote für drei Örtlichkeiten ausgesprochen, weil er zuvor telefonisch auch seinen Halbbruder und seine Mutter gefährlich bedroht hatte. Der Mann befindet sich in Haft.

32-Jähriger drohte mit Messer

Vor einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt bedrohte ein 32-jähriger Tatverdächtiger (Stbg.: Ägypten) seine 36-jährige Ex-Freundin, ihren neuen Freund (23) und dessen Bruder (24) mit einem Messer. Einem der Männer brach er einen Finger, danach flüchtete er. Der mutmaßliche Täter konnte im Zuge der Fahndung festgenommen werden. Das Küchenmesser, das er als Tatwaffe verwendet hatte, wurde sichergestellt. Ein Betretungsverbot wurde ausgesprochen.