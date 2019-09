"Handy-Hasser" attackiert fünf junge Frauen

Wien. Ein 37-Jähriger ist am späten Mittwochnachmittag in Wien-Brigittenau ohne ersichtlichen Grund auf der Straße auf Frauen losgegangen. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer war eine 34-Jährige kurz vor 17.30 Uhr auf dem Weg zum Bahnhof Traisengasse und hörte auf ihrem Mobiltelefon Musik. Als sie an einem ihr Unbekannten vorbeiging, versuchte er, ihr mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.

Die Passantin konnte gerade noch ausweichen und beobachtete im Anschluss, dass der Mann einer weiteren Frau (32) mit der Faust ins Gesicht zu schlagen versuchte. Die beiden Opfer alarmierten die Polizei. Unterdessen gingen zwei Zeugen dem Täter nach und beobachteten, wie er drei weitere Frauen zu schlagen versuchte. Neben der 34- und der 32-Jährigen wurde auch eine 40-Jährige identifiziert.

Der 37-jährige Österreicher wurde festgenommen und zeigte sich Steirer zufolge uneinsichtig: "Lächerlich, dass ich aufgehalten werde. Die Frauen schauen die ganze Zeit ins Handy, und wenn ich sage, dass sie aufhören sollen, haben sie das auch gefälligst zu machen", lautete seine Verantwortung. Er wurde angezeigt.