Hier radeln Hunderte nackt durch Wien

Wien. Die Teilnehmer des "Naked Bike Ride" nutzten am Freitag das heiße Wetter in Wien und radelten bei fast 30 Grad nackt durch die Wiener Innenstadt. Hunderte Radfahrer flitzten mit ihren Bikes den Ring entlang – und sorgten für erstaunte Passanten, die am Straßenrand lange Hälse bekommen haben.

© Leserreporter

Bereits am späten Freitagnachmittag trafen sich einige Demo-Teilnehmer zum gemeinsamen FKK-Picknick mitten in der Wiener City am Schwarzenbergplatz, um sich für die Veranstaltung anzumalen – oe24 berichtete.

Der "Naked Bike Ride" ist ein internationaler Protest um auf fahrradfreundliche Städte zu pochen. Die Veranstaltung gibt es seit 2001 in verschiedenen Städten weltweit.

