Ihr Guide für die Rekord-Regenbogen-Parade

Wenn sich heute um 10 Uhr die Teilnehmer zwischen Rathausplatz und der Bundespolizeidirektion am Schottenring in Startaufstellung begeben, steht ein Rekord-Event bevor: 500.000 Menschen werden bei Temperaturen von bis zu 36 Grad extravagant um den Ring ziehen. Die Vorhut machen Fußgänger und einspurige Fahrzeuge, dahinter folgen Pkws und Lkws, den Abschluss machen die Sattelschlepper.

Anliegen

Die von der Homosexuellen Initiative (HOSI) organisierte Pride­Parade ist eine Mega-Party. Zugleich werden aber lautstark Rechte und Akzeptanz von LGBTIQ-Personen (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, intergeschlechtliche und queere Menschen) eingefordert.

Teilnahme

Die Parade ist eine öffentliche Demonstration. Für mitmarschierende Privatpersonen besteht keine Anmeldepflicht. Für eine offizielle Teilnahme oder einen Beitrag mit Fahrzeug musste man sich im Vorfeld registrieren. Nur sie können an der Prämierung der besten Beiträge am Schluss teilnehmen.

So läuft Wiens Rekord- Regenbogenparade ab

Nachdem sich die angemeldeten Gruppen um etwa 10 Uhr in Startposition begeben, wird sich der Paradezug um 12 Uhr am Universitätsring in Bewegung setzen. Die bunte Menschenmasse bewegt sich am Ring traditionell entgegen der Fahrtrichtung. Um 15 Uhr steht beim Moment des Gedenkens der gesamte Paradezug still. Gegen 17.30 Uhr wird die Spitze des Zuges wieder zurück beim Rathausplatz erwartet. Im Pride Village folgen die Abschlusskundgebung mit Statements von Aktivisten und Politikern sowie die Prämierung der besten Paradenbeiträge.

Van der Bellen, Ludwig und Conchita sind heute pride

Im EuroPride Village am Rathausplatz informieren noch bis heute Abend zahlreiche Vereine über ihr Angebot, Szenelokale sorgen für Erfrischung und Live-Acts auf der Pride Stage für Unterhaltung. Nach der Parade finden hier die Ansprachen von Bundespräsident Van der Bellen, Bürgermeister Michael Ludwig, Conchita Wurst und Co. statt (ab 19 Uhr).

Aftershow-Partys

Die größten After-Pride-Partys finden heute in der Volksgarten/Säulenhalle und in der Pratersauna statt. Auch in der Schwelle Wien bei der „Sex­Positiv-Party“ und beim „Circus“ im Praterdom lässt es sich schrill und ausgelassen bis in den Morgen feiern.