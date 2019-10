International gesuchte Russin in Wien festgenommen

Wien/Moskau. Zielfahnder des Wiener Landeskriminalamtes haben am Freitagabend in der Albertgasse in der Josefstadt eine 35-jährige russische Staatsbürgerin festgenommen, die mit internationalem Haftbefehl gesucht worden war. Die Frau soll sich in Moskau ein Darlehen im unteren fünfstelligen Bereich erschlichen haben.

Sie wurde laut Polizeisprecher Markus Dittrich in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.