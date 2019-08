Messer-Attacke in Bim: 17-Jähriger schwer verletzt

In einer Straßenbahn kam es am Mittwochnachmittag zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 17-Jähriger schwer verletzt wurde.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stiegen zwei unbekannte Männer in der Station Margaretenstraße in die Straßenbahn ein, wobei es zu einem Streit mit dem späteren Opfer kam. Im Zuge dieser Auseinandersetzung zückte einer der unbekannten Männer ein Messer und stach auf das Opfer ein. Daraufhin zog der zweite unbekannte Mann den Täter aus dem Waggon und beide flüchteten in unbekannte Richtung.

Passanten verständigten den Fahrer über den Verletzten. Somit konnte der 17-Jährige in der nächsten Haltestelle durch die verständigten Einsatzkräfte versorgt und in weiterer Folge von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann befindet sich nicht in Lebensgefahr. Eine Fahndung nach den beiden unbekannten Männern verlief erfolglos.