Mehr als 2.000 Demonstranten legen heute die City lahm

In der Innenstadt steigen zahlreiche Demonstrationen rund um 1. Mai und Corona.

Wien. Heute kann mit Verkehrsbeeinträchtigungen besonders im innerstädtischen Bereich im Zuge zahlreicher Versammlungen gerechnet werden. Laut Polizei wurde nicht nur eine „May Day“-Demo im Votivpark (16.30 Uhr) mit 1.400 Teilnehmern angemeldet, sondern auch drei Versammlungen von Corona-Maßnahmen-Gegnern: der Marsch „Für freie Impfentscheidung“ mit 500 Teilnehmern am Heldenplatz (15.30 Uhr) und der Marsch „Nein zu jeglichem Impfzwang“ am Platz der Menschenrechte mit 100 Menschen (13.10 Uhr). Ebenfalls 100 Teilnehmer marschieren „Für die Souverä­nität“ am Schwarzenbergplatz (15 bis 22 Uhr) auf.

Ein Polizeisprecher verriet: „Bei der ‚May Day‘ nimmt die linksextreme Szene teil. Die Polizei wird mit 1.000 Polizisten im Einsatz sein.“