Miss Vienna 2019: 12 Prinzessinnen wollen die Krone

Heute hat das lange Warten der Fans und die Anspannung der Kanditatinnen ein Ende. Im Club Schwarzenberg wird die begehrte Krone der Miss Vienna neu vergben. Bekannteste Anwärterin ist Conny Westenthaler, Tochter des Ex-FPÖ-Politers Peter Westenthaler.

Ablauf

In vier Durchgängen (Trachten, Sport, Casual und Finale) werden die Kanditatinnen von 11 Juroren bewertet. Drei Kandidatinnen werden den Sprung ins Finale schaffen. Vor dem letzten Durchgang treten Live-Acts wie Sarah Be und Team Alpha auf. Höhepunkt wird die feierliche Kür der Miss Vienna 2019. „Dazu wird es noch einige Überraschungen geben“, so Goebl.

Live auf oe24.at

Das Event kann man heute im Live-Stream auf oe24.at ab 20.15 Uhr mitverfolgen.